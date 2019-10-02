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Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner: "Gül'ün, Babacan'ın, Davutoğlu'nun parti ...

İHA

– Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, "Gül'ün, Babacan'ın, Davutoğlu'nun parti kurmasına, AK Parti'den ayrılmasına kızmıyorum. Şer ittifakıyla birlik olmasına kızıyorum" dedi.

– Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, "Gül'ün, Babacan'ın, Davutoğlu'nun parti kurmasına, AK Parti'den ayrılmasına kızmıyorum. Şer ittifakıyla birlik olmasına kızıyorum" dedi.
Kayseri'de katıldığı bir televizyon programında konuşan eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, programda soruları yanıtladı. Metiner, Kayseri İl Emniyet Müdürü iken Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atanan İbrahim Kulular'ın FETÖ ile ciddi mücadele ettiğini belirterek, "Eski emniyet müdürü ve şimdi Emniyet Genel Müdür yardımcısı olan İbrahim Kulular babayiğit biridir ve canını gözetmeksizin Kayseri’de FETÖ'cülerle mücadele etmiştir. FETÖ ile mücadele etmek her babayiğidin harcı değildir. Kendisinin önü açıktır daha da iyi yerlere geleceğine inanıyorum. FETÖ öyle bir şeydir ki ahtapot gibi, buradan kesersiniz şuradan başka bir görüntüde içinize sızar. Ben partimde FETÖ'cüler bitti derim ama görünenler lakin kriptolar için aynı şeyi söyleyemem” ifadelerini kullandı.
Mehmet Metiner yeni sistemdeki bakan uygulamasının partiyi halktan kopardığını iddia ederek şunları söyledi;
"Milletvekili genel başkan yardımcısı olmaz, öyle olunca belediye başkanı ya da il yönetimi, il başkanı milletvekilinin emrine girmek gibi bir duyguya kapılıyor. Emre amade bir il yönetimi olmaz. Bakan siyasetten gelmeli, gelmezse halktan kopuk olunur. Arkadaşlarımın değil bakana özel kalem müdürüne bile ulaşmakta sıkıntı çektiklerini biliyorum.”
Metiner, yeni parti kuracağı iddia edilen Abdullah Gül'ü eleştirerek, "Bize kaybettirenler, partimizde iktidar şehvetine düşenlerdir, kibir budalalarıdır, bunlar da böyledir. Gittiler şimdi ve göreceksiniz partimiz daha da güçlenecek. Yüreği yetiyorsa, kendi çıksın parti kursun. Biz onun ya da yanındakilerin partiden ayrılmasına kızmıyoruz. Ama Reis’in kaybetmesi hedefli bir şer ittifakının içine girerse biz buna kızıyoruz bunun adı arkadaşlık değil ihanettir, bunu yapana da hain denir" dedi.
Kendisine 'boşboğaz' diyen Bülent Arınç’a da yüklenen Metiner; "Kendisi bana 'boşboğaz' demiş bir programda ama kendisine Gül, Davutoğlu ve diğerleri sorulunca 'onlar saygın arkadaşlarımız' diyecek Erdoğan hakkında da konuşurken ağzının ayarı kaçacak. Böyle şey olur mu? Başta kendisi olmak üzere hepsi cevap verecek. Mesela 15 Temmuz gecesi neredeydiler, referandumda ne oyu kullandılar? Bunları kutsalların üzerine yemin ederek açıklasınlar" şeklinde konuştu.

KAYSERİ

02 Ekim 2019 Çarşamba

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