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Konya Ereğlispor Kayserili antrenörlere emanet

İHA

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren Konya Ereğlispor, Kayserili teknik direktörlere emanet edildi.

Konya Ereğlispor Kayserili antrenörlere emanet

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren Konya Ereğlispor, Kayserili teknik direktörlere emanet edildi.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7.Grup'ta bulunan Konya Ereğlispor, Kayserili teknik direktör Mustafa Altındağ ile anlaştı. Ligde oynadığı ilk 2 maçında mağlup olan Konya temsilcisi, lig yarışını tecrübeli teknik direktörler Mustafa Altındağ ve yardımcısı Münir Yıldırım ile yapacak.
Kayserili teknik direktör Mustafa Altındağ, yaptığı açıklamada, Konya Ereğlispor'u başarıya taşımak için kolları sıvadıklarını söyledi. Mustafa Altındağ, "Uzun yıllar Kayserispor alt yapısında görev alan teknik direktör Münir Yıldırım ile birlikte Ereğlispor'u başarıya taşımak için çabalayacağız. Münir hocanın bilgi ve birikimi gözardı edilemez. Elbirliği ile bize güvenenleri mahcup etmemek için uğraşacağız" dedi.

KAYSERİ

03 Ekim 2019 Perşembe

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