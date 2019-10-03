Kayserispor Çakır ile gülemiyor

İstikbal Mobilya Kayserispor, hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği 34 maçta sadece 7 kez kazandı.
FIFA'nın ve TFF'nin gözde hakemi Cüneyt Çakır, bugüne kadar 34 kez İstikbal Mobilya Kayserispor'un maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Kayserispor 7 kez kazanırken 14 beraberlik, 13 mağlubiyet elde etti.
Cüneyt Çakır, sarı kırmızılı takımın deplasmanda oynadığı 18 müsabakada düdük çaldı. Bu maçlarda sarı kırmızılı takım, 4 kez kazanırken 7 kez beraberlik aldı 7 kez de yenildi. Çakır'ın yönettiği maçlarda Kayserispor şu sonuçları aldı:
KayserisporKonyaspor 02
KayserisporGalatasaray 13
BeşiktaşKayserispor 22
AdanasporKayserispor 21
KayserisporAntalyaspor 01
KasımpaşaKayserispor 12
BeşiktaşKayserispor 21
KayserisporGalatasaray 24
GençlerbirliğiKayserispor 11
GaziantepsporKayserispor 01
KayserisporOrduspor 00
GalatasarayKayserispor 30
AntalyasporKayserispor 30
M.BaşakşehirKayserispor 10
KayserisporGalatasaray 02
GaziantepsporKayserispor 12
GalatasarayKayserispor 11
KonyasporKayserispor 01
KayserisporSivasspor 41
KayserisporSivasspor 22
TrabzonsporKayserispor 21
KayserisporDenizlispor 30
KayserisporSivasspor 00
KonyasporKayserispor 00
KayserisporBursaspor 41
M.BaşakşehirKayserispor 11
DenizlisporKayserispor 20
KayserisporOsmanlıspor 33
GençlerbirliğiKayserispor 22
KayserisporAnkaragücü 12
KayserisporDenizlispor 22
GençlerbirliğiKayserispor 00
KayserisporAntalyaspor 11
KayserisporElazığspor 11
KAYSERİ
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