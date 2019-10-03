Kayserispor Çakır ile gülemiyor

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

İstikbal Mobilya Kayserispor, hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği 34 maçta sadece 7 kez kazandı.

FIFA'nın ve TFF'nin gözde hakemi Cüneyt Çakır, bugüne kadar 34 kez İstikbal Mobilya Kayserispor'un maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Kayserispor 7 kez kazanırken 14 beraberlik, 13 mağlubiyet elde etti.

Cüneyt Çakır, sarı kırmızılı takımın deplasmanda oynadığı 18 müsabakada düdük çaldı. Bu maçlarda sarı kırmızılı takım, 4 kez kazanırken 7 kez beraberlik aldı 7 kez de yenildi. Çakır'ın yönettiği maçlarda Kayserispor şu sonuçları aldı:

KayserisporKonyaspor 02

KayserisporGalatasaray 13

BeşiktaşKayserispor 22

AdanasporKayserispor 21

KayserisporAntalyaspor 01

KasımpaşaKayserispor 12

BeşiktaşKayserispor 21

KayserisporGalatasaray 24

GençlerbirliğiKayserispor 11

GaziantepsporKayserispor 01

KayserisporOrduspor 00

GalatasarayKayserispor 30

AntalyasporKayserispor 30

M.BaşakşehirKayserispor 10

KayserisporGalatasaray 02

GaziantepsporKayserispor 12

GalatasarayKayserispor 11

KonyasporKayserispor 01

KayserisporSivasspor 41

KayserisporSivasspor 22

TrabzonsporKayserispor 21

KayserisporDenizlispor 30

KayserisporSivasspor 00

KonyasporKayserispor 00

KayserisporBursaspor 41

M.BaşakşehirKayserispor 11

DenizlisporKayserispor 20

KayserisporOsmanlıspor 33

GençlerbirliğiKayserispor 22

KayserisporAnkaragücü 12

KayserisporDenizlispor 22

GençlerbirliğiKayserispor 00

KayserisporAntalyaspor 11

KayserisporElazığspor 11

KAYSERİ 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:07

GÜNEŞ 06:28

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:27

YATSI 19:43

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