Nazlı Kaymaz Muaythai Dünya Şampiyonasında Yarı Finalde

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Antalya'da düzenlenen Çocuklar ve Gençler Muaythai Dünya Şampiyonasında mücadele ede Nazlı Kaymaz, yarı finale yükseldi.

27 Eylül 6 Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenmekte olan Çocuklar ve Gençler Muaythai Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden Kayserili sporcu Nazlı Kaymaz Avustralyalı rakibini yenerek yarı finale yükseldi.

KAYSERİ 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:07

GÜNEŞ 06:28

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:27

YATSI 19:43

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