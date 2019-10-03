Talas'ın asfaltı TSE belgeli

Talas Belediyesi ürettiği her asfaltın analizini yapıyor. Asfalt üretim tesisine gelen bitüm, mıcır ve diğer malzemelerden alınan numunelerin analiz edildiği laboratuvarda, işlenen ve serilmeye hazır hale getirilen asfaltın değerleri ölçülüyor. Böylece kaliteden ödün verilmiyor.

Belediye bünyesinde ortalama yıllık 50 bin ton asfaltın işlem gördüğü tesiste hem hammaddeler hem de üretilen asfalt, laboratuvar ortamında analiz ediliyor. Üretim esnasında çok çeşitli araç gereçler kullanılan laboratuvarda, elde edilen veriler günlük raporlanıyor. Talas’ın cadde ve sokaklarına serilen asfalt kesilerek numune alınıyor ve 1 gün beklemenin ardından asfalt üretim merkezinde bulunan numunelerle karşılaştırılıyor.

AMACIMIZ KALİTELİ ÜRETİM, KONFORLU ULAŞIM

TSE belgeli laboratuvar sayesinde asfaltın incelendiğini belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bu sayede mukavemet, fiziksel, mekanik performans ve dayanaklılık testleriyle yolun kalitesinin kontrol altında tutulduğunu söyledi. Amaçlarının Talaslılara kaliteli ve konforlu ulaşımı sağlamak olduğunu ifade eden Başkan Yalçın, kalite kontrol çalışmalarının aralıksız sürdüğünü kaydetti.

KAYSERİ 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:07

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