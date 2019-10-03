Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti

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İSTİKBAL Mobilya Kayserispor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 7'nci haftasında Göztepe deplasmanına gidecek olan Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde çalışmalarına devam etti. Antrenmanın ilk kısmında futbolcular topla yürüme ve pas çalışması yaptı. Futbolcular antrenmanın 2'nci bölümünde ise 3 gruba ayrılarak savunma ve hücum çalışmasında bulundu. İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Adebayor ve Yasir Subaşı antrenmana katılmadı. Başkan Erol Bedir de yöneticilerle birlikte idmanı takip etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenman görüntüsü

Genel detay



KAYSERİ 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:07

GÜNEŞ 06:28

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:27

YATSI 19:43

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