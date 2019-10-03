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Talas'tan çocuklara sanatsal destek

İHA

Talas Belediyesi çocukların kültür sanat yönünden kendilerini geliştirebilmeleri için özel sanat kursları düzenliyor.

Talas'tan çocuklara sanatsal destek

Talas Belediyesi çocukların kültür sanat yönünden kendilerini geliştirebilmeleri için özel sanat kursları düzenliyor.
Kiçiköy Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Talas Belediyesi Kapalı Çocuk Parkı Kadın Kültür ve Spor Merkezi’nde yapılacak olan eğitimlerde çocukların hem eğlenip hem de kendilerini bir sanat dalında geliştirmeleri hedefleniyor.
Talas Belediyesi tarafından tamamen ücretsiz olarak sunulan kurslarda keman dersleri için 815 yaş aralığında olma şartı aranırken bağlama ve gitar kurslarında 912 yaş arası çocuklar kayıt yaptırabilecekler.
Cumartesi günleri iki seans halinde gerçekleştirilecek kurslarda sabah grubundaki çocuklar 09.0012.00, öğleden sonraki gruplar ise 13.0016.00 saatleri arasında eğitim görecekler.
Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler Kapalı Çocuk Parkı Kadın Kültür ve Spor Merkezi’nin 0352 502 01 72 numaralı telefonlarını arayabilirler.

KAYSERİ

03 Ekim 2019 Perşembe

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