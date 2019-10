ERÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ve Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Sözüer:“Ülkemizde her 10 kadından 1’i meme kanserine yakalanıyor”

Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla kurdukları stant ile kadınları meme kanseri konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ve Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Sözüer, “Ülkemizde her 10 kadından 1’i meme kanserine yakalanıyor” dedi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi hasta bekleme alanına kurulan farkındalık standında doktor adayı öğrenciler, hastane içerisindeki kadınlara broşür dağıtarak meme kanseri ve muayenesi konusunda bilgi verirken, meme kanserine dikkat çekmek için de pembe kurdele taktılar.

Kadınların meme kanseri olmamaları için düzenli olarak kendilerini kontrol etmelerini ve en ufak bir şikayette uzmanlara başvurması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Erdoğan Sözüer, “Bu meme kanseri farkındalık standı, sağlık müdürlüğümüzün startı ile başladı. Son yıllarda Sağlık Bakanlığı ve müdürlükleri kansere dikkat çekiyorlar ve biz de Ekim ayında meme kanseri farkındalıkları doğrultusunda böyle bir stant hazırladık. Burada sağlık müdürlüğü kanser birimi, bizim hastane idaremiz, başhemşiremiz ve öğrencilerimizin de katkılarıyla böyle bir stant hazırlandı. Burada vatandaşı bilgilendiriyoruz. Standımızda meme kanserine dikkat çeken, meme kanserinin tanısında en önemli şey olan hanımların kendi kendini muayenesi ile ilgili broşürler var. Meme ile ilgili bir sıkıntıları olduğu zaman nerelere müracaat etmeliler gibi sorularla ilgili bilgilendirme broşürleri var. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum, meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser. Çok daha önemli bir şey var ki, akciğer kanserinden sonra ölüme yol açan 2. kanser türü. Bunun için meme kanseri kadınlar için gerçekten son derece önemli. Yapılan çalışmalarda ülkemizde aşağı yukarı her 10 kadından 1 tanesinde meme kanseri görülüyor. Özellikle 50 yaşından sonraki kadınların daha dikkatli olması lazım çünkü vakaların neredeyse yüzde 90 kadarı 4550 yaşından sonra görüyoruz. Erken tanı çok önemli çünkü ne kadar erken tanı sağlanırsa hastalarımızın o kadar yayılmadan tedavisi oluyor ve yaşam süresiyle direkt olarak bağlantılı. Bunun için özellikle kadınların belli bir yaşın üzerine geldikleri zaman, düzenli bir şekilde doktor kontrolünde olmaları, kendi kendilerine meme muayenelerini asla aksatmamaları lazım. Çok önemli bir husus da şu, meme ile ilgili en ufak bir şikayet dahi olsa hastanın müracaat edeceği hekim genel cerrahi uzmanı ve ya bir cerrahi onkoloji uzmanıdır. Hastalarımıza son söz olarak şunu söylemek istiyorum, memelerinin mutlaka farkında olsunlar, her ay düzenli olarak kendi kendilerine muayenesini yapsınlar ve en ufak bir şikayette uzmanlara müracaat etsinler” dedi.

