Kayserispor’un kupada rakibi belli oldu

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

İstikbal Mobilya Kayserispor’un, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turundaki rakibi belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası’na 4.Eleme turunda dahil edilen İstikbal Mobilya Kayserispor’un kupadaki rakibi TFF 3.Lig 3.Grup ekiplerinden Bayrampaşaspor oldu. SarıKırmızılılar Bayrampaşa’yı Kadir Has Stadyumunda konuk edecek.

2931 Ekim 2019 tarihlerinde oynanacak olan karşılaşmada galip gelen takım adını bir üst tura yazdıracak. İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü adına kura çekimine yönetici Muhammed Ali Temel katıldı. ZTK 4. Eleme Turuna, Süper Lig'den olan Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor A.Ş., Çaykur Rizespor A.Ş., Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe A.Ş., İstikbal Mobilya Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü takımları ile 3. Eleme Turu sonucu tur atlayan 46 takım olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek. Eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmaların ardından kazanan takımlar bir üst tura yükselecek.

KAYSERİ 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:07

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