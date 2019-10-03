Okulda oyuncak tabanca paniği

KAYSERİ'de ortaokul öğrencisi A.A.'nın(14) okula getirdiği oyuncak tabanca paniğe neden oldu. Öğretmenlerin ihbarıyla okula gelen polis, oyuncak tabancaya el koydu.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Ortaokulu'nda eğitim gören 8'inci sınıf öğrencisi A.A., çantasında getirdiği tabancayı arkadaşlarına gösterdi. A.A.'nın sınıf arkadaşları da durumu öğretmenlerine bildirdi. Öğretmenler hemen polisi aradı.
Okula gelen polis ekipleri, tabancanın, oyuncak plastik tabanca olduğunu belirledi. Tutanak tutan polis, oyuncak tabancaya el koydu.
KAYSERİ
03 Ekim 2019 Perşembe
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