Erciyes Üniversitesi(ERÜ) yıllık faaliyet değerlendirmesi ve Basın Müzesi protokolü imza toplantısında konuşan Rektör Mustafa Çalış:”Üniversitemiz, ülkemizin kalkınma planları için ileri teknoloji geliştirme çalışmalarına devam ediyor” dedi.

Düzenlenen toplantıya Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve gazeteciler katıldı.

Yıllık faaliyet toplantısında konuşan Erciyes üniversitesi Rektörü Mustafa Çalış, “Yapılan ArGe ve İnovasyon çalışmalarında, birimler ve araştırma merkezlerinin faaliyetlerine yönelik mevcut durumları ortaya koyularak disiplinler arası iş birliği imkanları değerlendirildi. Bu değerlendirmelerde farklı disiplinlerdeki araştırmacılar bir araya gelerek, proje oluşum imkanlarını değerlendirdi, teşvik ve desteklerle somut proje çalışmaları başlamış oldu. Ardından yapılan kariyer toplantılarında da, doktorasını tamamlamış araştırmacıların motive edilerek bilgilendirilmesi ve yüksek katma değerli araştırmalara teşvik edecek yönde toplantılar gerçekleştirildi. ‘Yüksek Katma Değerli Üniversite’ ile Erciyes Üniversitesi ve Kayseri sanayisi arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve hazır olan projelerin gerçekleşmesi adına ‘100 Talep 100 Proje’ programı başladı ve bu program bir üniversite tarafından fonlanması açısından Türkiye’de ilk oldu. Program içerisinde bugüne kadar 50 talep alınarak, 35 tanesi gerçekleştirildi”

Erciyes Üniversitesi’nin ArGe çalışmaları ile ürettiği projelerle başarılara ulaştığını ve Türkiye açısından stratejik öneme sahip olan projelerinde il aşamayı tamamladığını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Üniversitemiz ve Teknopark tarafından ülkemizde kalkınma planları arasında olan milli ilaç ve aşı geliştirilmesi amacıyla ‘Milli İlaç ve Aşı Çalıştayı’ düzenlendi. Burada yine üniversite ile sanayi arasındaki iş birliği görüşülerek, nasıl bir yol izleneceği konusunda ilk adım atılmış oldu. Yine TÜBİTAK tarafından düzenlenen TÜBİTAK 1004 programı ile, yükseköğretim araştırma alt yapılarının özel sektör, ArGe tasarım merkezleri ve kamu ArGe birimleri ile iş birliği neticesinde geliştirdikleri ürünleri, özel sektöre transfer edebilecekleri ileri teknoloji platformlarının oluşturulması çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda da Erciyes Üniversitesi olarak başvurusunu yaptığımız ‘İnsanlarda Enfeksiyon Hastalıklarına ve Kansere Karşı İleri Teknoloji Kullanarak Prototip Aşıların Geliştirilmesi’ isimli projemiz ilk aşamayı başarı ile tamamladı. Bu proje ülkemiz için stratejik olarak son derece önemli.”

“ERÜ Yeşil Kampüs sıralamasında Türkiye’de 4. sırada”

Erciyes Üniversitesi’nin İstanbul Uluslar arası buluş Fuarı’nda Erciyes üniversitesinin 10 projesinin de madalyalar aldığını ve dünya genelinde değerlendirme yapılan GreenMetric 2018 sıralamasında Türkiye 4.’sü olduğunu belirten Çalış, “Bu yıl 3.’sü düzenlenen İstanbul Uluslar arası Buluş Fuarı’na Erciyes Teknopark olarak üniversitemize ait 10 proje ile katıldık. Türkiye’de düzenlenen ilk uluslar arası buluş fuarı olma özelliğine sahip ISIF’18’de önemli başarılara imza atarak, projelerimizden bir tanesi altın madalya, dört tanesi gümüş ve dört tanesi de bronz madalya kazanarak, gelen ziyaretçilere tanıtımları yapıldı. Üniversitemizin kongre merkezi neredeyse tamamlanmak üzere ve Erciyes dağında bulunan sosyal tesisimizin çalışmaları da , Kayseri ekonomisine yeniden kazandırılmak için son aşamaya geldi. Üniversitemizde Mühendislik Fakültesi bölgesinde 260, Çocuk Acil bölgesinde 172 ve Edebiyat Fakültesi bölgesinde 273 araçlık 3 yeni otopark tamamlandı. Yollarımız ve otobüs duraklarımız da yenilenme çalışmalarıyla beraber, kampüs alanında bilgilendirme panoları ve merkez kampüs ile birlikte 15 Temmuz Nizmiyesi düzenlenerek hizmete girme aşamasına geldi. Bunların yanında Engelli Dostu ve Yeşil Kampüs çalışmalar devam ederken, üniversitemiz merkez kütüphanesi ‘Erişilebilir Engelsiz Kütüphane’ olarak belgelendi. Yine ERÜ olarak, dünya üniversitelerini Yeşil KampüsYaşanabilir kampüs boyutunda değerlendiren GreenMetric 2018 sıralamasında ülkemizde 4. sırada yer alarak, bu konuda alt yapı geliştirmelerine devam etmekteyiz” dedi.

Konuşmanın ardından Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya arasında Basın Müzesi projesi için protokol imzalandı.

KAYSERİ 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:07

GÜNEŞ 06:28

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:27

YATSI 19:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.