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'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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Mutlu Yüzler Projesi kapsamında sporcu taramaları devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Spor Merkezleri tarafından “Mutlu Yüzler Projesi” kapsamında düzenlenen Sporcu Taramasında antrenörler 80. Yıl İşitme Engelliler Öğretim Okulunda Taekwondo, Atletizm, Kayak, Yüzme ve Badminton branşlarında sporcu taramalarını yapıp faaliyetlere başladılar.

KAYSERİ 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:07

GÜNEŞ 06:28

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:27

YATSI 19:43

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