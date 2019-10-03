DEAŞ şüphelisi sanık, beraat etti

Kayseri’de polis ekiplerince yakalanan, cep telefonunda bir takım fotoğraflar çıkan ve ‘DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan tutuklu yargılanan 21 yaşındaki sanık mahkemece beraat ederek tahliye oldu.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık C.E.(21) ile avukatı hazır bulundu.

Cep telefonunda bir takım fotoğraflar ele geçirilen ve denetimli serbestlikte imza atmadığı için polis ekiplerince yakalandığı iddiasıyla DEAŞ üyeliği suçundan tutuklu yargılanan C.E. tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında “Telefon bana ait, whatsaptan gelen haberlere ait fotoğrafların kalıntısıdır, kimden geldiğini bilmiyorum. 56 yıldır Kayseri’de hurdacılık yapıyorum. Kayseri’ye de kaçak yollarla girdik, ailece 13 kişi birlikte girmiştik. DEAŞ’ı ne burada, ne Suriye’de gördüm. Kağıt toplarken asker kıyafeti bulmuştum, giyinip bir fotoğraf çekindim. Ben polisten kaçmıyordum, bir Pazar imza atamamıştım, o yüzden korkmuştum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık C.E.’nin delil yetersizliğinden beraatına ve tahliyesin karar verdi. Karar sonrası sanığın yakınları sevinçten ağladı.

KAYSERİ 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:07

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