FETÖ sanığı akademisyene 6 yıl 3 ay hapis

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan akademisyen Yemliha A., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Yemliha A., karar duruşmasına hazır bulundu. Yemliha A., örgüt ile bir bağlantısı olmadığını öne sürerek, "Akademik kariyerim boyunca çok çalıştım. Dünyanın en iyi dergilerinde yazılarım var. En iyi kurumlarda projelerimiz var. Suçsuz olmakla birlikte kamu yararına beratımı istiyorum. Çünkü devam eden projelerim var. Lanet olası örgütle alakam yok. Hiç bir delil ve belge yok" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Yemliha A.'ya, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Sanığın, Yargıtay süreci dikkate alınarak tuksuzluk halinin devamı kararlaştırıldı.



KAYSERİ 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:07

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