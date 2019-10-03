Kayseri Büyükşehir Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde özellikle çocukları sevindirecek bir karar aldı. Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Hayvanat Bahçesi ücretsiz olarak gezilebilecek.
Anadolu Harikalar Diyarı’nda bulunan Hayvanat Bahçesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde vatandaşları bekliyor.
Hayvanların daha iyi tanınması ve hayvan sevgisinin artırılması amacıyla Dünya Havanları Koruma Günü’nde hayvanat Bahçesi’nin ücretsiz olması kararlaştırıldı. Vatandaşlar Hayvanat Bahçesi’ni saat 10.00 ile 18.00 arasında ücretsiz olarak gezebilecek.
KAYSERİ
03 Ekim 2019 Perşembe
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