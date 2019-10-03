Başkan Palancıoğlu:”Disiplin ve azmin sonucunu almaya başladık”

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Melikgazi Belediyespor Basketbol 18 yaş grubu takımı yapmış olduğu 2. maçta Volkan Aksoy Spor Kulübünü 8136 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı.

Antrenmanlara sıkı bir şekilde devam eden Melikgazi Belediyespor Basketbol 18 yaş grubu takımının bu başarısının çok önemli olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Disiplinli ve azimle devam eden antrenmanların sonuçlarını almaya başladık. 18 yaş grubu takımının büyük bir sayı farkı ile sahadan galibiyetle ayrılması bizleri mutlu etti. Bir başlangıç olarak bu maç lig için moral kazanılmasına vesile oldu. Takım oyuncularını kutluyor, başarılar diliyorum”dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, Melikgazi Belediyespor Basketbol takımının bu skoru ile şehrimizi başarı ve gururla temsil ettiğini sözlerine ekledi.

KAYSERİ 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:07

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