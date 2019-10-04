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İstikbal Mobilya Kayserispor, Göztepe maçında 6 futbolcusundan yararlanamayacak.

Süper Lig’in 7.haftasında deplasmanda Göztepe A.Ş ile 3 puan mücadelesi verecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor’da 6 eksik var. Sakatlıkları devam eden Şamil Çinaz, Artem Kravets, Alpay Çelebi, Emmanuel Adebayor ve kırmızı kart cezalılar Pedro Hernique ile Bernard Mensah yarın Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

KAYSERİ 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:08

GÜNEŞ 06:29

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:25

YATSI 19:41

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