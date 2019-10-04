Kayserispor İzmir’de

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İstikbal Mobilya Kayserispor yarın oynayacağı Göztepe A.Ş maçı için İzmir’e ulaştı.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7.haftasında Göztepe’ye konuk olacak İstikbal Mobilya Kayserispor bugün sabah İzmir’e gitti. Aktarmalı olarak saat 06.00’da Kayseri Erkilet Havaalanından İstanbul’a giden SarıKırmızılı kafile, 08.30’da İstanbul’dan İzmir’e geçti. 1 saat süren yolculuğun ardından İzmir’e ulaşan SarıKırmızılılar kamp yapacağı otele yerleşti. SarıKırmızılılar Göztepe A.Ş maçı öncesi son antrenmanı öğleden sonra yapacak ve ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.

KAYSERİ 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:08

GÜNEŞ 06:29

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:25

YATSI 19:41

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