Bellona Kayseri Basketbol turladı

Bellona Kayseri Basketbol, EuroCup Ön Eleme 2.maçında Spartak Noginsk takımını mağlup etmeyi başardı. Bellona Kayseri Basketbol, taraftarı önündeki maçı 11 sayı farkla kazanarak EuroCup’ta gruplara kaldı.
Salon: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Aleksandar Milojevic xx, Nikola Perlic xx, Alexandra Stan xx
Bellona Kayseri Basketbol: Kladuia Perisa xxx (13), Beril Albayrak x (1), Ayşegül Günay xxx (10), Gülse Uğur xx (4), Sanem Gamze Zeren xx (7), Luca Ivanovic xxx (8), Shacobia Barbee xxx (21), Gizem Sezer x (2), Kennedy Valentine Burke xxx (16), Bedriye Şevval Karlıtekin x, Fatma Dikmen x
Spartak Noginsk: Evgenia Konotygina xxx (18), Veronika Dorosheva x (6), Marina Karpunina xx (8), Anna Petish x (4), Marina Krivolapova xxx (17), Oxana Gorshechnikova x (5), Yulia Garkavskaya xx (8), Margarita Dukhina x, Milana Sumets x (3) Raisa Andrianova x (2)
Periyotlar: 1.Periyot: 2118 (Bellona Kayseri Basketbol lehine) 2.Periyot: 2315 (Bellona Kayseri Basketbol lehine) 3.Periyot: 2119 (Bellona Kayseri Basketbol lehine) 4.Periyot: 1719 (Spartak Noginsk lehine)
Devre: 4433 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)
KAYSERİ
04 Ekim 2019 Cuma
- İMSAK 05:08
- GÜNEŞ 06:29
- ÖĞLE 12:32
- İKİNDİ 15:49
- AKŞAM 18:25
- YATSI 19:41