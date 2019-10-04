Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlı ekiplerince yolcu otobüslerinde yapılan denetimlerde 1 kilo 203 gram toz esrar ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda Pınarbaşı ilçesine bağlı Solaklar mevkiinde 2 yolcu otobüsü durduruldu. Yapılan aramalarda A.C.'nin üzerinden 1 kilo 200 gram, M.A.S.’nin üzerinden ise 3 gram toz esrar ele geçirildi. A.C. ve M.A.S. ekiplerce gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik yapılan faaliyetlerin yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

KAYSERİ 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:08

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