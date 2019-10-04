Talas Belediyesi'nden Hayvanları Koruma Günü etkinliği

Talas Belediyesi tarafından ‘Dünya Hayvanları Koruma Günü’ kapsamında Nesrin Boysan Anaokulu’nda etkinlik düzenlendi. Programa katılan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çocuklarla birlikte hayvanları besledi.

Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü, anaokulu öğretmenleri ve çocuklarla birlikte sokak hayvanlarını besleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bu özel güne olan ilgileri ve katkılarından dolayı okul yönetimine ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür ederken, "Çocuklarımızı daha ilkokul sıralarına bile gelmeden bugün hayvan koruma gönüllüsü yaptık. Öğretmenleri sayesinde hayvanlara karşı nasıl davranmaları gerektiğini öğrenmiş oldular. Belediye olarak biz de hayvanların hayatın bir parçası olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Sokak hayvanlarını beslemek amacıyla parklara su ve yiyecek kutuları koyuyoruz. Biz hayvanları seviyoruz.” şeklinde konuştu.

Etkinlikte konuşan Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz de, “Hayvanlar da hayatın bir parçası. Çocuklarımız, onlarla birlikte yaşamayı bilmeli ve öğrenmeli. Bu nedenle çocuklara hayvan sevgisini, koruma ve iç içe yaşama duygunu kazandırdıkları için Talas Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz" dedi. Çocuklar da "Hayvanları seviyoruz. Onları koruyoruz” diyerek bilinçlendiklerini gösterdi.

Programda çocuklara ayrıca Başkan Yalçın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz tarafından ‘çevre ve doğayı koruma içerikli’ yapboz hediye edildi.

KAYSERİ 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:08

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