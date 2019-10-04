Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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KAYSERİ'de, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde merkez Melikgazi ilçesi Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. Cengiz Salaman yönetimindeki 38 HK 265 plakalı otomobil, karşıdan gelen Yeliz Şahin'in kullandığı 38 ABP 365 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Cengiz Salaman ile diğer sürücü Yeliz Şahin, yaralandı. Yaralı sürücüler, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



KAYSERİ 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:08

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