Kayseri'de uyuşturucuya 2 gözaltı

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde durdurulan otobüste üzerinde esrar ele geçirilen 2 yolcu, gözaltına alındı.
Pınarbaşı ilçesi Solaklar mevkiinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste ve yolcular üzerinde arama yapıldı. Yolculardan A.C'nin üzerinden 1 kilo 200 gram, M.A.S'nin üzerinde ise 3 gram toz esrar ele geçirdi. Uyuşturuculara el konulurken, 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.
KAYSERİ
04 Ekim 2019 Cuma
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