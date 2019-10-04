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Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, 7 futbolcuya 68 maç ceza verdi. Yeşilhisar Belediyespor'dan 4 futbolcu 40 hafta ceza aldı.

Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, Hakem, Gözlemci ve Saha Komiserleri raporlar doğrultusunda cezalar verdi. Yapılan incelemelerin ardından Yeşilhisar Belediyespor’dan 4 futbolcuya 40 maç ceza verildi. Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor 1 futbolcuya 15 maç ceza verilirken, Akkışla Gençlikspor’dan 1 futbolcuya 8 maç, Makfitspor’dan 1 futbolcuya 5 maç ceza ve Argıncıkspor 1 futbolcuya ise 150 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Kayseri Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği cezalar şu şekilde:

1) 29.09.2019 tarihinde oynanan Yeşilhisar BelediyesporAkkışla Gençlikspor futbol müsabakasında Yeşilhisar Belediyespor’dan 1243237 lisans no’lu İrfan Altıparmak, Ağustos 2017 tarihli FDT’nin 41/1a,44/1a, 44/2a,10 95/3 maddeleri gereğince toplam (21) maç süreyle resmi müsabakalardan men cezası verilmiştir”

2) 29.09.2019 tarihinde oynanan K.AtletiksporMakfitspor futbol müsabakasında K.Atletikspor’dan 1203180 lisans no’lu Mustafa Aydın, Ağustos 2017 tarihli FDT’nin 41/1a, 44/2a,10 ve 95/3 maddeleri gereğince toplam (15) maç süreyle resmi müsabakalardan men cezası verilmiştir”

3) 29.09.2019 tarihinde oynanan Yeşilhisar BelediyesporAkkışla Gençlikspor futbol müsabakasında Akkışla Gençlikspor’dan 1256170 lisans no’lu Mehmt Bekar, Ağustos 2017 tarihli FDT’nin 44/1a, 95/3 maddeleri gereğince toplam (8) maç süreyle resmi müsabakalardan men cezası verilmiştir”

4) 29.09.2019 tarihinde oynanan Yeşilhisar BelediyesporAkkışla Gençlikspor futbol müsabakasında Yeşilhisar Belediyespor’dan 1253895 lisans no’lu Kadir Şimşek, Ağustos 2017 tarihli FDT’nin 44/1a, 95/3 maddeleri gereğince toplam (7) maç süreyle resmi müsabakalardan men cezası verilmiştir”

5) 29.09.2019 tarihinde oynanan Yeşilhisar BelediyesporAkkışla Gençlikspor futbol müsabakasında Yeşilhisar Belediyespor’dan 1261719 lisans no’lu Furkan Ergül, Ağustos 2017 tarihli FDT’nin 44/1a, 95/3 maddeleri gereğince toplam (7) maç süreyle resmi müsabakalardan men cezası verilmiştir”

6) 29.09.2019 tarihinde oynanan Yeşilhisar BelediyesporAkkışla Gençlikspor futbol müsabakasında Yeşilhisar Belediyespor’dan 124538 lisans no’lu Onur Takış, Ağustos 2017 tarihli FDT’nin 44/1a, 95/3 maddeleri gereğince toplam (5) maç süreyle resmi müsabakalardan men cezası verilmiştir”

7) 29.09.2019 tarihinde oynanan K.AtletiksporMakfitspor futbol müsabakasında Makfitspor’dan 1245685 lisans no’lu İbrahim Fındıkçı, Ağustos 2017 tarihli FDT’nin 41/1a, 95/3 maddeleri gereğince toplam (5) maç süreyle resmi müsabakalardan men cezası verilmiştir”

8) 29.09.2019 tarihinde oynanan ArgıncıksporBaşakpınar Belediyespor futbol müsabakasında Argıncıkspor’dan 62433 lisans no’lu Kemal Sönmez, Ağustos 2017 tarihli FDT’nin 44/2b, 97/13 maddeleri gereğince (150) gün hak mahrumiyeti cezası verilmiştir” denildi.

KAYSERİ 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:08

GÜNEŞ 06:29

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:25

YATSI 19:41

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