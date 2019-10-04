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Büşra Öztürk Taekwondo Avrupa Üçüncüsü

İHA

Kayserili sporcu Büşra Öztürk İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen Yıldızlar Taekwondo Avrupa Şampiyonasında büyük bir başarıya imza atarak Avrupa üçüncüsü oldu.
Yıldızlar Taekwondo Avrupa Şampiyonası 1 4 Ekim 2019 tarihleri arasında İspanya’nın Barcelona kentinde yapıldı.
Şampiyonaya Türkiye'yi temsilen katılan Sporcu Büşra Öztürk 59 Kg’da Avrupa üçüncüsü olarak Bronz madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonayı Taekwondo Milli Takımı Takım Halinde 3 Altın 2 Gümüş ve 8 Bronz Madalya Kazanarak Genel Klasmanda Avrupa 2.cisi oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Avrupa üçüncüsü olan sporcuyu ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

KAYSERİ

04 Ekim 2019 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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