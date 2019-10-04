Harun Okan Yılmaz, Develispor'da

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Develispor, Sağlıkspor'da forma giyen Harun Okan Yılmaz'ı renklerine bağladı.

Mehmet Özet Süper Amatör Küme ekiplerinden Develispor'da transferler bitmiyor. Bu sezon ligin en çok transfer yapan ekibi olan DEvelispor, yeni sezonda Kayseri Sağlıkspor forması giyen 1998 doğumlu genç oyuncu Harun Okan Yılmaz'ı trasnfer ederek bugün lisansını çıkardı. Develispor formasını giyecek olan Harun Okan Yılmaz, daha önce İstikbal Mobilya Kayserispor ve Kayseri Sağlıkspor takımlarından forma giydi.

Develispor yönetici Yunus Özer yaptığı açıklamada; “Kayserispor alt yapısından yetişen ve son olarak Sağlıkspor forması giyen Harun Okan Yılmaz şampiyonluk yolunda bende varım dedi. Bizlerde genç kardeşimize ailemize Develispor’umuza hoş geldin diyoruz. Ayrıca transferde bizlere kolaylık sağlayan ve yardımcı olan Tugay Şahin ve Sinan Çevirme başkanlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

KAYSERİ 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:08

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