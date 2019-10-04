Bellona Kayseri’nin altın kızları

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Bellona Kayseri Basketbol’un ABD’lileri Shavobia Shaunte Barbee ve Kennedy Valentine Burke oynadıkları basketbol ile göz dolduruyor.

Shavobia Shaunte Barbee ve Kennedy Valentine, FIBA EuroCup ön eleme rövanş maçında Spartak Noginsk maçına damga vurdu. Shavobia Shaunte Barbee 21 sayı atarken Kennedy Valentine Burke16 sayı attı. Barbee ve Burke toplamda 37 sayı kaydederek Bellona Kayseri’yi galibiyete taşıyan isimler oldular.

Rusya’da oynanan ilk maçta Shacobia Shaunte Barbee 23 sayı üretirken Kennedy Valentine Burke de 16 sayı ile oynamıştı.

KAYSERİ 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:08

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