Şehit ateşi Kayseri'ye düştü

'Ne olduysa bu bir ay içerisinde oldu'

Hatay'ın Antakya ilçesinde traktörün kontrol noktasında çarpması sonucu şehit olan Er Erhan Gürbüz'ün Kayseri'deki baba ocağına acı haber ulaştı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde Bohşin 5. Sınır Bölüğü Ziyaret Karakolu’na ait gözetleme kulesi önünde girişçıkış ve kayıt işlemleri görevini yürüttüğü sırada kontrolünü kaybeden bir traktörün çarpması sonucu ağır yaralanan Piyade Er Erhan Gürbüz ağır yaralandı. Gürbüz, kaldırıldığı Hatay Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehit Erhan Gürbüz'ün Melikgazi ilçesine bağı Danışment Gazi mahallesinde bulunan babaevine acı haber ulaştı. Haberi alan şehidin yakınları da eve akın etti. Ayrıca, şehidin babaevine Türk bayrağı asılırken, sağlık ekipler ide evin önünde hazır bekletildi.

KAYSERİ 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:09

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