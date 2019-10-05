Talasgücü Belediyespor Pozantı deplasmanında

'Ne olduysa bu bir ay içerisinde oldu'

Talasgücü Belediyespor, ligin 3.hafatasında yarın deplasmanda Pozantı Gençlik ve Spor’a konuk olacak.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri ekibi Talasgücü Belediyespor yarın Adana’da Pozantı Gençlik ve Spor ile 3 puan mücadelesi verecek.

Lige Yahyalıspor ile beraberliği ile başlayan Talasgücü Belediyespor ligin 2.haftasında ise sahasında Reyhanlıspor’a 10 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Hafta başından itibaren Teknik Direktör Halil Aslan nezaretinde Pozantı Gençlik ve Spor maçına galibiyet parolasıyla hazırlanan SarıLacivertliler bugün karayolu ile Adana’ya giderek kampa girerek maç saatini bekleyecek.

Yarın Adana Pozantı İlçe Stadında oynanacak olan Pozantı Gençlik ve Spor ile Talasgücü Belediyespor maçı saat 15.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Ankara Bölgesinden Mustafa Ünver düdük çalacak. Ünver’in yardımcılıklarını Işık Ekinci ve Baran Can Durmuş yapacak. Maçın 4.Hakemi Onur Güneş.

KAYSERİ 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:09

GÜNEŞ 06:30

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:23

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.