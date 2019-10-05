Kayserispor İzmir'de siftah peşinde

İstikbal Mobilya Kayserispor, Göztepe deplasmanında ilk galibiyetini arayacak.
Spor Toto Süper Lig'in 7.haftasında Kayserispor, Göztepe'ye konuk olacak rakibi ile Süper Lig maçlarında İzmir'de 5 kez karşılaşan sarı kırmızılılar, ilk galibiyetini almak istiyor. Bugüne kadar rakibini İzmir'de mağlup edemeyen Kayserispor, bu sezon geride kalan 6 haftada da kazanmayı başaramadı.
10 maç oynandı
Göztepe ile İstikbal Mobilya Kayserispor, bugüne kadar 10 kez karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 3 kez, Göztepe 3 kez kazanırken 4 maç da berabere bitti. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:
2018/2019 İ.M.KayserisporGöztepe 21
2018/2019 Göztepeİ.M.Kayserispor 20
2017/2018 Göztepeİ.M.Kayserispor 11
2017/2018 İ.M.KayserisporGöztepe 10
1979/1980 İ.M.KayserisporGöztepe 32
1979/1980 Göztepeİ.M.Kayserispor 11
1974/1975 İ.M.KayserisporGöztepe 11
1974/1975 Göztepeİ.M.Kayserispor 10
1973/1974 Göztepeİ.M.Kayserispor 10
1973/1974 İ.M.KayserisporGöztepe 00
İzmir'de 6.kez
Göztepe ile İstikbal Mobilya Kayserispor, İzmir'de 6. kez karşılaşacak. Kayserispor, Süper Lig'deki maçlarda deplasmanda hiç kazanamadı. Geride kalan 5 maçta Göztepe 3 kez kazanırken 2 maç da berabere bitti.
KAYSERİ
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