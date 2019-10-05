Kayserispor İzmir'de siftah peşinde

'Ne olduysa bu bir ay içerisinde oldu'

İstikbal Mobilya Kayserispor, Göztepe deplasmanında ilk galibiyetini arayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 7.haftasında Kayserispor, Göztepe'ye konuk olacak rakibi ile Süper Lig maçlarında İzmir'de 5 kez karşılaşan sarı kırmızılılar, ilk galibiyetini almak istiyor. Bugüne kadar rakibini İzmir'de mağlup edemeyen Kayserispor, bu sezon geride kalan 6 haftada da kazanmayı başaramadı.

10 maç oynandı

Göztepe ile İstikbal Mobilya Kayserispor, bugüne kadar 10 kez karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 3 kez, Göztepe 3 kez kazanırken 4 maç da berabere bitti. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

2018/2019 İ.M.KayserisporGöztepe 21

2018/2019 Göztepeİ.M.Kayserispor 20

2017/2018 Göztepeİ.M.Kayserispor 11

2017/2018 İ.M.KayserisporGöztepe 10

1979/1980 İ.M.KayserisporGöztepe 32

1979/1980 Göztepeİ.M.Kayserispor 11

1974/1975 İ.M.KayserisporGöztepe 11

1974/1975 Göztepeİ.M.Kayserispor 10

1973/1974 Göztepeİ.M.Kayserispor 10

1973/1974 İ.M.KayserisporGöztepe 00

İzmir'de 6.kez

Göztepe ile İstikbal Mobilya Kayserispor, İzmir'de 6. kez karşılaşacak. Kayserispor, Süper Lig'deki maçlarda deplasmanda hiç kazanamadı. Geride kalan 5 maçta Göztepe 3 kez kazanırken 2 maç da berabere bitti.

KAYSERİ 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:09

GÜNEŞ 06:30

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:23

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.