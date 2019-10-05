AGÜ’de 'Güz Fest' Festivali

'Ne olduysa bu bir ay içerisinde oldu'

Abdullah Gül Üniversitesi'ndeki (AGÜ) festivalde kulüp tanıtımları, atölye çalışmaları, konserler, DJ performansları ve çeşitli spor turnuvaları yapıldı

AGÜ 'Güz Fest' festivali düzenlendi. Festivalde kulüp tanıtımlarından atölye çalışmalarına, konserlerden DJ performanslarından çeşitli spor turnuvalarına kadar çeşitli etkinliklere yer verildi. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kulüpler Birliği ve Müzik ve Sahne Sanatları Kulübü tarafından düzenlenen festival, Sümer Kampüsü’nde yapıldı. Festival, ilk olarak kulüp tanıtımları ve atölye çalışmalarıyla başladı. Bu etkinlikte özellikle üniversiteye bu yıl yerleşen öğrencilere kulüpler tanıtıldı, kulüp faaliyetleri hakkında bilgiler verildi. Daha sonra sırasıyla Şarampol adlı Rock müzik grubunun, AGÜ Müzik Grubu’nun verdiği konserler ve DJ performansı ile devam eden festivalde öğrenciler gönüllerince eğlendi. Festival ile aynı anda devam eden çeşitli spor turnuvalarına da öğrencilerin ilgisi fazlaydı. Etkinlikler ve spor turnuvalarına Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu da katılarak, öğrencilere destek verdi.

Festival etkinlikleri, ekim ayı boyunca devam edecek.

KAYSERİ 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:09

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