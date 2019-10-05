Hatay şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor Şehidin baba Şahabettin Gürbüz: "Beni bırakma"

'Ne olduysa bu bir ay içerisinde oldu'

Hatay'ın Antakya ilçesinde traktörün kontrol noktasında çarpması sonucu şehit olan Er Erhan Gürbüz'ün cenazesi, son kez babaevine götürüldükten sonra namazın kılınacağı camiye getirildi. Oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döken baba Şahabettin Gürbüz, "Beni bırakma" dedi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde Bohşin 5. Sınır Bölüğü Ziyaret Karakolu’na ait gözetleme kulesi önünde girişçıkış ve kayıt işlemleri görevini yürüttüğü sırada kontrolünü kaybeden bir traktörün çarpması sonucu ağır yaralanan Piyade Er Erhan Gürbüz (20) ağır yaralandı. Gürbüz, kaldırıldığı Hatay Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Kayseri'ye getirilen şehidin cenazesi, son kez Melikgazi ilçesine bağlı Danışment Gazi mahallesinde bulunan babaevine getirilerek helallik alındı. Şehidin cenazesi daha sonra cenaze namazının kılınacağı Kalem Kırdı Camii'ne getirildi. Burada oğlunun tabutuna sarılan baba Şahabettin Gürbüz, "Beni bırakma" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin annesi Raife Gürbüz de, oğlunun tabutuna sarıldı.

KAYSERİ 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:09

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