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Kayseri'de "Yenidoğan İşitme Tarama Uygulayıcı Eğitimi"

İHA

Kayseri Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi (ÇEKÜS) koordinatörlüğünde "Yenidoğan İşitme Taraması Uygulayıcı Eğitimi" düzenlendi.

Kayseri'de "Yenidoğan İşitme Tarama Uygulayıcı Eğitimi"

Kayseri Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi (ÇEKÜS) koordinatörlüğünde “Yenidoğan İşitme Taraması Uygulayıcı Eğitimi” düzenlendi.
Kayseri Devlet Hastanesi GETAT Merkezi Eğitim Salonundaki teorik eğitimle başlayan programda, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim dalında görevli Prof. Dr. Mehmet Akif Somdaş ve İl Sağlık Müdürlüğü ÇEKÜS Birim Uzmanı Dr. Arife Tülay Uludağ, katılımcıları, Sağlık Bakanlığı’nın Yenidoğan İşitme Tarama Programı ile ilgili mevcut prosedürleri ve “Güncel Tarama ABR Protokolü” konularında bilgilendirdiler.
Eğitimin açılışında program hakkında çeşitli bilgiler veren İl Sağlık Müdürlüğü ÇEKÜS Birim Uzmanı Dr. Arife Tülay Uludağ “Üç günlük bir eğitim programı planladık. İlk gün teorik derslerimizi anlatacağız sonraki iki günde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Yenidoğan işitme tarama ünitelerinde arkadaşlarımızın pratik yapmasını sağlayacağız. Yenidoğanların taramaları taburcu olmadan gerçekleştirilmekte. Bakanlığı Protokolü gereği, ilk 72 saat içerisinde işitme tarama testi yapılmakta. Bebeğin tarama testinden kalması onun işitme probleminin olduğunu göstermiyor. Sadece şüpheleniliyor ve daha ileri tetkikler için Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki referans merkezimize sevki gerçekleştiriliyor. Referans merkezimizde işitme taramasının sonucunda kalan hastaların ileri tetkikleri yapılıyor. Gerçekten işitme problemi olanlar konusunda da tedavi planlaması yapılıyor. Bizim buradaki amacımız bir tane bebeğin bile işitme taraması yapılmadan hayata başlamaması. Burada olan arkadaşlarımız bunun için çok emek veriyorlar. Umarım ailelerde bu konudaki hassasiyetlerini sürdürürler. Son bir yıldır işitme taramasını yaptırmayan ailelere Aile ve Sosyal Politikalar üzerinden tedbir kararı alıyoruz. Ailelere taramayı red ederlerse hastaları takibe düştüyse ve gelmiyorlarsa tedbir kararı vasıtasıyla biz bu hastaların tanılarını ve tedavilerini sürdürmeleri için yardımcı oluyoruz” ifadelerini kullandı.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim dalında görevli Prof. Dr. Mehmet Akif Somdaş ise “Burada yeni doğan bebeklere işitme testi yapan arkadaşlara eğitim vermek için bir araya geldik. Bu toplantılar 2 senede bir yapılmakta. Bilindiği gibi yenidoğanlarda işitme kaybı bir problem. Eğer işitmezler ise sonradan konuşmada geliştiremiyorlar ve sağır, dilsiz oluyorlar. Biz bunları erken tespit edip rehabilitasyonlarını yaparak uygun şekilde tedavilerini gerçekleştirirsek işitmeye başlıyorlar ve konuşuyorlar. Bu eğitimin amacı da yenidoğanları doğduktan hemen sonra tarayıp bulup, onlara uygun test testleri yapıp, daha sonra uygun tedaviyi yönlendirecek kişiler yetiştirmek. Dolayısı ile çok faydalı ve anlamlı bir eğitim” dedi.
Üç gün süren teorik ve pratik eğitimlerin ardından, başarılı olan katılımcılara sertifikaları, Kayseri Devlet Hastanesi GETAT Merkezinde düzenlenen törenle teslim edildi.

KAYSERİ

05 Ekim 2019 Cumartesi

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