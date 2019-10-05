Sıfır araç alacaklara müjde Toyota Aksoy Plaza’da Hybrit challenge günleri devam ediyor

Otomobil markalarının sıfır araç alacak vatandaşlar için uyguladıkları düşük faizlere Toyota’dan destek geldi. Bazı modellerde geçerli olan yüzde 0.69 faiz imkanları Kayseri Toyota Aksoy Plaza sıfır araç alacak vatandaşları bekliyor.

Dünyaca ünlü otomobil üreticisi Toyota, sıfır araç alacak vatandaşlar için bazı modellerde 50 bin lira için 36 ay yüzde 0.69 faizli kredi kullanma imkanı sunuyor. Ayrıca düşük yakıt tüketiminin önemine dikkat çekmek isteyen Toyota, ‘Toyota Hybrit’ yarışması ile test sürüşü yapan müşterileri arasında en az yakıt tüketimi sağlayan sürücüye sürpriz ödüller sunacak.

24 Ekime kadar sürecek ‘Toyata Hybrit’ düşük yakıt tüketimi yarışması, 8 kilometre veya 10 dakika üzerinden gerçekleşecek. Yarışmada yakıt oranları, elektrik tüketimi ve hız değerleri baz alınarak birinci olan sürücü seçilecek. Yarışmaya katılmak isteyen sürücüler Toyota Aksoy Plaza’ya gelerek ya da www.toyota.com.tr adresi üzerinden başvuru yapabilecekler.

KAYSERİ 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:09

GÜNEŞ 06:30

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:23

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.