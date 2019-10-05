34 düzensiz göçmen yakalandı İnsan ticareti yapan 2 kişi tutuklandı.

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Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde 34 Afgan uyruklu göçmen yakalanırken, iki kişi insan ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin KayseriMalatya yolunda yaptığı uygulamada, bir yolcu otobüsünde 34 Afgan göçmen yakalandı.

Üçüncü ülkelere gitmek isteyen göçmenler, geri gönderme merkezine teslim edilirken, göçmenlerin sevk ve idaresine organizatörlük yaptıkları belirlenen M.I ve E.B. haklarındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KAYSERİ 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:09

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