Tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonda Bizans ve Helenistik dönemine ait tarihi eser ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, tarihi eser alışverişi yapılacağı yönünde duyum alınması üzerine operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda bir kişi gözaltına alınırken, aramalarda Bizans ve Helenistik dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildi.

Yetkililer, gözaltına alınan C.Y. hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

KAYSERİ 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:09

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