Kayseri'de, Afganistanlı 34 kaçak göçmen yakalandı

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KAYSERİ'de, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan Afganistanlı 34 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile ilgili yapılan mücadele kapsamında il merkezine göçmen getireceği bilgisi alınması üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda Afgan uyruklu göçmenleri taşıyan yolcu otobüsü KayseriMalatya karayolu polis kontrol noktasında durduruldu. Otobüste yapılan kontrollerde 34 Afgan uyruklu göçmen yakalandı. Yasa dışı yollarla ülkeye giren kaçak göçmenlere organizatörlük yapan M.I. ve E.B., gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından 2 organizatör, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise, emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.



KAYSERİ 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:09

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