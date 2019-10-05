Amatör maçta arbede Futbolcular güçlükle sakinleştirildi

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Kayseri'de oynanan amatör küme maçında yaşanan arbede uzun süre yatıştırılamadı. Emniyet güçlerinin zamanında müdahalesi sonrasında arbede kavgaya dönüşmeden önlendi.

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nda oynanan Sanayi EsnafsporGültepespor maçında iki takım oyuncuları arasında yaşanan arbede uzun süre yatıştırılamadı. Maçın bitiş düdüğü ile başlayan sözlü atışma,kısa sürede iki takım yöneticilerinin dahil olması ile arbedeye dönüştü. Emniyet güçlerinin zamanında sahaya giriş kapısını kapatarak iki takımı telin farklı noktalarında bırakması ile büyük bir kavganın nüne geçildi. Uzun süre yatıştırılamayan arbede oyuncuların soyunma odasına götürülmesi ile sonlandırıldı.

KAYSERİ 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:09

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