Kayseri U-17 Ligi'nde 6. takım son hafta belli olacak U-17 Ligi'nde son hafta heyecanı

Kayseri U17 Futbol Ligi'nde PlayOff oynayacak 5 takım belli olurken, 6. takım ise son hafta netlik kazanacak. PlayOff'a son bilet için 3 takım son haftaya umutlu girdi.

Kayseri U17 Futbol Ligi A Grubu'nda mücadele sona ermiş ve ilk üç sırayı alan Kayseri Şekerspor, Talasgücü Belediyespor ve Kayserigücü ekipleri PlayOff vizesi almıştı. B Grubu'nda ise dün oynanan maçlar sonunda son haftaya girildi. Bu grupta Kocasinan Şimşekspor ile OSB Atletikspor takımları son hafta öncesinde PlayOff oynama hakkı elde etti. Bu gruptan üçüncü takım ise son hafta oynanacak maçlar sonunda belli olacak. Bu grupta son haftaya Trabzon 3861spor 15, Erkiletspor ve Anadolu Yıldızları ise 13 puan ile giriyor.

Ligin son haftasında maç programı şöyle:

Trabzon 3861sporOSB Atletikspor

ErkiletsporAnadolu Yıldızları

BuğdaylısporE.M.Belsinspor

Kocasinan ŞimşekKılıçaslan Yıldızspor

KAYSERİ 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:09

GÜNEŞ 06:30

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:23

YATSI 19:40

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