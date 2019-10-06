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Kayserispor U19 takımı 3 hafta sonra kazandı

İHA

İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 7.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Göztepe'yi 50 mağlup ederek 3 hafta aradan sonra galibiyetle tanıştı.

Kayserispor U19 takımı 3 hafta sonra kazandı

İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 7.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Göztepe’yi 50 mağlup ederek 3 hafta aradan sonra galibiyetle tanıştı.
Spor Toto Gelişim Elit U19 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor, dün deplasmanda oynadığı maçta Göztepe’yi 50 gibi farklı mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. İzmir Kemalpaşa Stadında oynanan karşılaşmada rakibi karşısında ilk yarıyı 10 önde tamamlayan SarıKırmızılılar ikinci yarıda bulduğu goller ile sahadan 50 gibi net bir sonuçla ayrılmasını bildi. Göztepe karşısında aldığı farklı galibiyet ile 7 olan puanını 10’a çıkartan SarıKırmızılılar maç sonunda büyük sevinç yaşadı.
İstikbal Mobilya Kayserispor’da Göztepe karşısında galibiyeti getiren golleri Selahattin Seyhun, Ümran Zambark, Ahmet Kürşat Kılıç, Gabriel Kalu ve Lukman Tobi Iwaloye kaydetti.

KAYSERİ

06 Ekim 2019 Pazar

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