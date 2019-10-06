Gökhan Yeşilbaş, hattrick yaptı

Sanayi Esnafspor’un golcü futbolcusu Gökhan Yeşilbaş, dün oynanan Gültepespor maçında 3 gol birden atarak hattrick yaptı.

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Sanayi Esnafpor, ligin 3.haftasında oynadığı maçta Gültepespor’u 53 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Gültepespor karşısında takıma adına 3 gol birden atarak galibiyetin mimari olan Gökhan Yeşilbaş gol sayısını 4’e çıkardı. Geride kalan 3 hafta sonunda 4 gole ulaşan golcü oyuncu Gökhan Yeşilbaş, Gültepespor maçında oynadığı futbolun yanı sıra sahadaki bitmek bilmeyen enerjisi ile büyük beğeni kazandı.

Gültepespor karşısında 3 gol attığı için ve kazandıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden golcü oyuncu Gökhan Yeşilbaş, “Gültepespor maçına çok iyi hazırlandık ve hak ettiğimiz 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz. Takım arkadaşlarımız ve hocalarımı tebrik ediyorum. Burak Kefkir kardeşime çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Atmış olduğum golleri onun için attım. Gol krallığından önce takımımın şampiyonluğu ardından gol krallığı” diye konuştu.

KAYSERİ 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:10

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