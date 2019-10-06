Kayseri Şekerspor, ilk galibiyetini aldı

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Kayseri Şekerspor, ligin 3.haftasında oynadığı maçta Özvatan Gençlikspor’u 53 yenerek bu sezon ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Şekerspor, ligin 3.haftasında dün Erkilet Stadı 1 Nolu Sahada oynadığı maçta Özvatan Gençlikspor’u 53 yenerek ilk 3 puanı almanın sevincini yaşıyor.

Erkilet Stadı 1 Nolu Sahada oynanan karşılaşmada rakibi karşısında ilk yarıyı Ramazan Aksoy (2), Ziya Han Erbaşı ve Barış Mert’in golleri ile 41 önde kapatan Kayseri Şekerspor ikinci yarıda Hasan Emre ile bulduğu gol sonrası sahadan 3 puanı 5 golle aldı. Özvatan Gençlikspor karşısında Kayseri Şekerspor’da kaptan Batuhan Kaya kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. YeşilBeyazlılar aldığı 3 puanla 3.hafta sonunda 4 puana ulaştı.

KAYSERİ 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:10

GÜNEŞ 06:31

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:22

YATSI 19:38

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