Kayserispor’da izin zamanı

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İstikbal Mobilya Kayserispor’da, Göztepe mağlubiyeti sonrası teknik heyet futbolculara 3 gün izin verdi.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’da dün oynanan Göztepe maçının ardından lige verilen milli ara nedeniyle teknik heyet futbolcular izin verdi. Salı günü Karpuzatan Kadir Has Tesislerinde bir araya gelecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor’da ligin 8.haftasında evinde oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başlayacak.

Ligde geride kalan 7.hafta sonunda 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan SarıKırmızılılar topladığı 3 puanla 18.sırada yer aldı.

KAYSERİ 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:10

GÜNEŞ 06:31

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