Ben Riensta “İyi yerlere gelmek istiyoruz”

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Hollandalı orta saha oyuncusu Ben Reiansta, “Milli aradan sonra iyi yerlere gelmek istiyoruz” dedi.

Süper Ligin 7.haftasında deplasmanda Göztepe’ye 40 mağlup olarak ligde galibiyet alamayan iki takımdan biri olan İstikbal Mobilya Kayserispor’da işler yolunda gitmiyor.

Göztepe maçında alınan farklı mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulunan SarıKırmızılı takımın Hollandalı futbolcusu Ben Rienstra, “ Lige iyi başlamak isterdik ama olmadı. Sezona çok kötü başladık. Şanssızlıklar var. Kendimize bakmalıyız. Milli maç arasından sonra en yüksek puanları toplayıp iyi bir yerlere gelmek istiyoruz” diye konuştu.

KAYSERİ 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:10

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