İstikbal Mobilya Kayserispor’un genç oyuncusu Nurettin Korkmaz, “Milli aradan sonra galibiyetler gelecek” dedi.

Süper Ligin 7.haftasında deplasmanda Göztepe’ye 40 kaybeden İstikbal Mobilya Kayserispor’da 2002 doğumlu genç kanat oyuncusu Nurettin Korkmaz karşılaşmaya ilk on birde başladı. Bu sezon ilk kez ilk on birde sahaya çıkan Nurettin Korkmaz 55.dakika sahada kaldı ve yerini Ziya Alkurt’a bıraktı.

Genç oyuncusu Nurettin Korkmaz maç sonu yaptığı açıklamada, “Duran toplardan kötü goller yedik. Bu moralimizi çok bozdu. Milli maç arasında en iyi şekilde çalışıp eksiklerimizi gidermeye çalışacağız. Bana şans verildikçe elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Milli aradan sonra galibiyetler gelecek” dedi.

KAYSERİ 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:10

GÜNEŞ 06:31

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:22

YATSI 19:38

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