4 uyuşturucu taciri gözaltına alındı

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Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 4 uyuşturucu taciri yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik olarak yapılan operasyonda A.K., S.G., H.G. ve Y.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların kullandığı araçta yapılan aramalarda 7 adet alüminyum folyoya sarılı vaziyette 2 adet kilitli poşet içerisinde toplamda 161.5 metamfetamin maddesi, 3 adet toplamda 10.6 bonzai maddesi, 1 adet alüminyum folyo, 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Yetkililer, gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

KAYSERİ 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:10

GÜNEŞ 06:31

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:22

YATSI 19:38

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