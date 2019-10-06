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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kayserispor Başkanı Erol Bedir istifa etti

İHA

Kayserispor Başkanı Erol Bedir istifa etti

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir istifa etti. Başkan Bedir, yazılı bir açıklama yaparak sarıkırmızılı camiadan helallik istedi.
Erol Başkanı ypatığı yazılı açıklamada, "Erol Bedir, 201617 sezonu devre arasında ilgili herkesin çok iyi hatırlayacağı üzere her açıdan çok olumsuz bir tabloda Kayserispor Başkanlığına getirildim. Şahsım ve yönetimim olağanüstü çaba gösterdik. Maddimanevi hiç bir fedakarlıktan kaçmadık. Belli ölçüde şehirden destek aldık, taraftarlarımız hep yanımızda oldu. Hele hele lokomotif grup Kapalı Kale’nin iyi günde, kötü günde hep bizimle olduğunu görmek bize ayrı bir güç verdi. Böylece büyük sıkıntıların üstesinden geldik. 3 yıla yakın süredir, ekmeğini yediğimiz şehrimizin markası olan Kayserispor'umuzun başarısı için emek verdik, bu süre içerisinde 3 genel kurul yaparak koltuğa yapışmadığımızı gösterdik. Ancak ya aday çıkmadı, ya da adı geçenleri şehrin kültürü kabul etmedi. Takdir, Kayseri'nin ve genel kurulundur dedik ve göreve devam ettik.Geldiğimiz noktada ise; Misyonunu tamamlamış bir başkan olarak, çok onurlu ve çok hassas bu görevimden istifa ediyorum. Yönetiminizce, talebimin kabulünü rica ederken, görevim boyunca benimle birlikte yoğun mesai harcayan siz değerli yönetim kuruluna, Her sıkıntımızı paylaşan Onursal Başkanımız Mehmet Özhaseki’ye, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a ve diğer kurum yöneticilerine teşekkür ediyorum. Özellikle; hiçbir kişi veya grubun etki altına alamayacağına inandığım 'Tam Bağımsız' ve sadece Kayserispor sevdasıyla yanıp tutuşan Kapalı Kale grubu başta olmak üzere, bütün taraftarlarımıza minnetlerimi sunuyor, bize moral aşılayan yerel ve ulusal medyaya da teşekkürlerimi ifade ediyorum.Şahsıma destek verenlerden, yeni Başkana da hep destektam destek vermelerini rica ederken, bu şehre ve takıma hakkım geçtiyse helal ediyor, farkında olmadan kırdığım veya bana hakkı geçende varsa helallik istiyorum.Her şey Kayseri ve Kayserispor için" ifadelerine yer verdi.

KAYSERİ

06 Ekim 2019 Pazar

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