Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu Sanayi Esnafspor-Gültepespor: 5-3

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Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nda oynanan 3. hafta maçında Gültepespor ile karşılaşan Sanayi Esnafspor sahadan 53 galip ayrılarak puanını 6'ya çıkardı.

Stat: Argıncık 2 Nolu

Hakemler: Mehmet Altıparmak xx, Tolga Selvi xx, Barışcan Ateş xxx

Sanayi Esnafspor: Furkan Soyoğlu xx, Burak Kefkir xx (Dk. 61 Recep Tayyip Fidan x), Ahmet Çınar xx, Metin Tanrısever xx, Hüseyin Çakır xxx, Ömer Karlı xx, Fatih Çetin xx (Dk. 25 Erdal Demir xx), Furkan Karakaya xx, Ali Işık xxx (Dk. 75 Yusuf Bayazıt x), Gökhan Yeşilbaş xxxx

Gültepespor: Metin Sarı x, Cankat Yalçın x, Turgut Kıvrak xx, Emrah Deveci xx, Atakan Umar xx, Y. Emre Altınalana x, Ünal Narinç xx, Şahin Boz xx, Ömer Mete x (Dk. Niyazi Türkan x), Kubilay Babacan x (Dk. İsrafil Vural x), Alihan Solak xx

Goller: Gökhan Yeşilbaş Dk. 14, 55 (pen.) ve 90, Furkan Karakaya Dk. 36, Ömer Karlı Dk. 80 (Sanayi Esnafspor), Alihan Solak Dk. 17, Y.Emre Altınalana Dk. 46 (Pen.) ve 53 (Pen.) (G)

KIRMIZI KART: Cankat Yalçın Dk. 36 (Gültepe)

KAYSERİ 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:10

GÜNEŞ 06:31

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:22

YATSI 19:38

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