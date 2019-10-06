Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu E.M.Belsinspor-K.Yıldızspor: 2-1

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Kayseri U17 Futbol Ligi B Grubu'nda son iki haftaya iddiasız giren iki takımın karşılaşmasında Kılıçaslan Yıldızspor'u 21 yenen Esen Makina Belsinspor haftayı 3 puan ile kapattı.

Stat Argıncık 1 Nolu

Hakemler: Muhammed Boylu xxx, Harun Soyeşik xxx, Ali Kaçan xxx

E.M. Belsinspor U17: Burhan Gazi Şahin xx, Muhammet Yenidoğan xx, Volkan Bedel xx, Eren Ayyıldız xx, Tarık Güneş xx, Okan Öcal xx, Safa Murat Aslan xx, Hasan H. Güllü xx, Muhettin Talha Şahin xx, Efe Karabulut xx, Enes Yıldırım xxx

Kılıçaslan Yıldız U17: Ahmet Çelik xx, Arda Biçer x, Kurtuluş Şaştım x, Yusuf Yalçın xx, Semih Kurt xx, Caner Segen xx, Yusuf Şahin x, Emre Akkoyun x, Arif Tabaktaş xx, Selahattin Yanar x, Safa Zorlu x

Goller: Enes Yıldırım Dk. 22 ve 64 (E.M.Belsinspor), Caner Segen Dk. 75 (Kılıçaslan Yıldız)

KAYSERİ 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:10

GÜNEŞ 06:31

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:22

YATSI 19:38

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