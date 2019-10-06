Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu Erkiletspor-Gültepespor: 7-0

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Kayseri U17 Futbol Ligi B Grubu maçı Erkiletspor'un 70 üstünlüğü ile devam ederken Gültepespor'un sakatlıklar nedeniyle 44. dakikada sahada 7 kişinin altına düşmesi sonrasında tatil edildi. Maç Erkiletspor'un 70 üstünlüğü ile noktalanmış oldu.

Stat: Argıncık 1 Nolu

Hakemler: Fulya Fırat xxx, Nail Berkant Sarıkaya xxx, Esra Yılmaz xxx

Erkiletspor U17: Osman Gündoğdu xxx, İlker Toprak xxx, Hüseyin Yalçın xxx (Dk. 41 Emircan x), Mikail Akdaş xxx, Abdulbaki Öztoprak xxx, Ömer Kaya xxx (Dk. 41 Ahmet Kaan Bekdemir x) (Dk. 43 Muhammed Can Poyraz x), Bekir Aslan xxx, Muzzafer Kaan İbili xxx, Muhammed Sefa xxx, Nurettin Murat xxx, Muhammet Gazi Tuncer xxx

Gültepespor U17: Mert Kılıç x, Hafız Türk x, Kadir Aydoğdu x, Işık Polat x, Murat Can Kurtar x, Ahmet Yılmaz x, Aslan Tokat x, Mehmet Taşçı x, Görkem Yiğit x, Mustafa Erginer x, Haşim Öztaş x

Goller: Muzaffer Kaan İbili Dk. 2, Muhammed Gazi Tuncer Dk. 10, 32 ve 40, Bekir Arslan Dk. 16, Nurettin Murat Dk. 20, Muhammed Sefa Dk. 35 (Erkiletspor)

KAYSERİ 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:10

GÜNEŞ 06:31

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:22

YATSI 19:38

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